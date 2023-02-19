Haluk Levent'ten samimi açıklamalar: "AFAD olmazsa AHBAP anlamsız kalır"

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ili etkiledi. Deprem felaketinin yaşandığı bölgeye giden derneklerden olan AHBAP'ın kurucusu ve Başkanı Haluk Levent, Hürriyet'ten Hande Fırat'a açıklamalarda bulundu.

"ÇOK DEPREM GÖRDÜM AMA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Deprem bölgesine ilk gittiğinde yaşadıklarını anlatan Haluk Levent, "İlk gün gittiğimde, sokaklarda çaresizliği gördüğümde kahroldum. Çok deprem gördüm ama böyle bir şey görmedim. Hâlâ o travma ile yaşıyor olabilirim. Bu nasıl bir acıdır, nasıl bir acı? Deprem bölgesinde insanlar enkaz altında artık yaşamadıklarına inandıkları dostlarının, ailelerinin cesedini bekliyorlar. Bu çok acı veriyor" dedi.

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"AFAD’LA BERABER ÇALIŞAN GÖNÜLLÜ KURULUŞLARA BİLGİ VEREREK GELMESİ GEREKİYOR"

Bölgeye gidecek yardımların AFAD koordinesinde veya AFAD ile bölgeye gitmesi gerektiğini belirten Levent, "Eksiklikler çok ama halkımızdan beklediğim yardımlaşma zaten var. Sadece gelişi güzel kamyon göndermesinler diye yüzlerce kez yazdım. Onları ayrıştırmak bir dert. Kamyonların AFAD’a ya da orada AFAD’la beraber çalışan gönüllü kuruluşlara bilgi vererek gelmesi gerekiyor. Bu çok daha rahatlatacaktır" diye konuştu.

"STK’LARLA KOORDİNELİ OLARAK BİNLERCE TIR’I İHTİYAÇ ALANLARINA ULAŞTIRDIK"

Her şeyi ABHAP Derneği olarak tek başlarına yapmadıklarını ifade eden Levent sözlerine şöyle devam etti:

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"Hiçbir şeyi Ahbap olarak tek başımıza yapmadık. Bağışçı ve gönüllerimizden gelen 500’den fazla TIR’ı ihtiyaç alanlarına yönlendirdik. STK’larla koordineli olarak binlerce TIR’ı ihtiyaç alanlarına ulaştırdık. Depolar kurduk. Çadır kentlerimiz depremzedelerin konaklamalarına hâlâ imkân sağlıyor.

Şimdi köylere ulaştırılması zorunlu olan çadır tedariki gibi konularda yoğunlaşacağız. Mobil atölyeler kuracağız, konteyner kentler için eğitim alanları yapacağız. Yaşam alanlarının artmasını sağlayacağız."

10 GÜNLÜK BEBEĞE MAVİ İSMİNİ KOYDU

Levent, ABHAP tarafından kurulan bir çadırkentteki 10 günlük bebeğe isim vermesine değinerek, "Enkaz altından günlerce sonra çıkarılan 10 günlük bebek ve ailesi... Adını Mavi koydum. Bizim Ahbap çadır kentte kalıyorlar. Beni çok duygulandırdı" diye konuştu.

"BEN HİÇBİR PARTİYLE ÇALIŞAMAM, HİÇBİR SİYASİ PARTİ İLE ORGANİK BAĞIM YOK"

Haluk Levent, siyasete hazırlandığı yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

"Benim bir siyaset planım olsaydı o kadar çok fırsat vardı ki bunu hemen kullanırdım ama yapmadım, yapamam. Ben hiçbir partiyle çalışamam. Hiçbir siyasi parti ile organik bağım yok. Hiçbir şekilde bir siyasi parti geleceğim olmayacak.

Herkesi, hükümeti de eleştirelim ama ılımlı, yapıcı, yol gösterici olsun. Ben yıllardır hep bunu söyledim."

DEVLET BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Devletin yapamadığı, yatıştıramadığı ve yetişemediği ne vardır da ahbapçılar va babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır?" sözlerine ilişkin konuşan Levent, "Bu konuda hiçbir şey demeyeceğim. Zaman her şeyin anlaşılması için en güzel ilaçtır. MHP milletvekilleri ve il örgütlerine teşekkür ediyorum. Hiçbir lince maruz bırakmadılar. Demek ki bizim çalışmalarımızı görüyorlar. MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın kızı Ankara il başkanlığımızı yaptı yıllarca, geçtiğimiz aylarda evlendi. Düğününe gittik. Sevgili Muharrem Varlı ile beraberdim. Hatta ben o düğünde şarkılar söyledim. ‘Haluk Abi ben artık evleniyorum beni bağışlar mısın’ dedi. ‘Ne demek’ dedim. Gönüllülük budur, Hilal Varlı bizim değerimizdir" değerlendirmesinde bulundu.

"NE KADAR İTMEYE ÇALIŞSALAR DA DAYANACAĞIM"

Kendisine yönelik eleştirilere değinen Levent, "Ne diyebilirim ki acılar sizi güçlendirir. Yıllardır yaptığım şeyleri açıklasam Türkiye gerçekten asıl o zaman ağlar. Bazı cümleler bazı kesimler tarafından değiştirilebiliyor ve bu bizi çok üzüyor. Ya da söylemek istediklerimiz muhalefeti veya hükümeti, herhangi bir kesimi vurmak için kullanılabiliyor. Bu aslında beni rahatsız ediyor. Çünkü ben bir politik taraf değilim ve böyle kalmaya çalışıyorum. Ne kadar itmeye çalışsalar da dayanacağım. Yani pes etmeyeceğim. En başta yapacağım tek şey şu yardımları en doğru ve en iyi şekilde yerine ulaştırmak" ifadelerini kullandı.

"AFAD İLE PROTOKOLÜ OLAN BİR DERNEK BAŞKANIYIM"

AFAD olmadan AHBAP'ın anlamsız kalacağını dile getiren Levent şunları kaydetti:

"AFAD olmazsa Ahbap anlamsız kalır. Zaten ben AFAD ile protokolü olan bir dernek başkanıyım. Bunu gördükleri halde Ahbap’ın AFAD’ın rakibi olduğunu söylediler. AFAD arama kurtarmadır yani en başta bunu yapar. Ahbap geri destektir; malzemelerin istiflenmesi, bir yerlere gönderilmesi gibi çalışmalar yapar."

"AFAD OLMAZSA AHBAP’IN SAHADA ANLAMI KALMIYOR"

Levent şöyle devam etti:

"AFAD bizim çocukların ne kadar güzel çalıştığını yıllarca gördü ve bizlerden destek aldı. Bizler ayrı değiliz, AFAD olmazsa Ahbap anlamsız kalır çünkü arka tarafta desteği sağlayacak kimseyi bulamayız.

AFAD projeyi yapmamız için bize alan hazırlar. Kafana göre gidip çadır kuramazsın, yardım yapamazsın, her iş koordineli olmalı. Bu nedenle AFAD olmazsa Ahbap’ın sahada anlamı kalmıyor. Çünkü biz muhakkak bir devlet kurumuyla işbirliği yapmak zorundayız.”

‘AHBAP ŞEFFAF MI’ TARTIŞMASI

AHBAP'ın şeffaf olmadığı yönündeki eleştirilere yanıt veren Levent, "Haluk Levent Dostlar Kulübü’ydü. Onlarla dostluk köprüsü kurabilirdik diye bizi seven, bizi dinleyen arkadaşlarımızla oluşturduğumuz bir gruptu. O dönemlerde çalışmalarımız vardı. AHBAP'ı kuranlardan Barlas İşbaşar, Emrah Aydoğdu, Emrah Cengiz, Deniz, Mert gibi arkadaşlar; bir nevi yıllar öncesinden bugüne gelmesini sağlayanlar. Hayatımda en fazla şeffaf olduğum konu bağışlar konusudur. Daha üç ay önce İçişleri Bakanlığı’nın denetiminden geçtik. Hiçbir sıkıntımız olmadı.

Kamu yararına bir dernek olmak istemedik çünkü insanların vergilerinden düşerek bize yardımcı olmalarını doğru bulmuyoruz. Bizim amacımız dayanışma. İnsanlar geçen yılki şeffaflığımızdan dolayı bu paraları gönderdiler. Yangın zamanlarında herkese tek tek, kuruşu kuruşuna hesabını verdiğimiz, hepsini de sosyal medyadan yayınladığım için bu paraları gönderiyorlar" şeklinde konuştu.

"GÖNÜLLERİMİZ CANHIRAŞ BİR ŞEKİLDE DEPREM BÖLGELERİNDE ÇALIŞIYORLAR"

"Gönüllüleriniz eleştiri ve tepkiler kırılıyor mu?" sorusunu cevaplayan Levent, "Yüz binlerce gönüllümüz var, kırılan olabilir, üzülen olabilir. Bunları bize belirtmiyorlar, canhıraş bir şekilde deprem bölgelerinde çalışıyorlar" dedi.

"KİM NE DERSE DESİN; BEN FETÖ’YÜ DESTEKLEMEDİM, BEN PKK’YI DESTEKLEMEDİM"

Geçmişte yaptığı sosyal medya paylaşımları ve FETÖ'nün kendisini hedef alması hakkında konuşan Levent şunları söyledi:

"Kim ne yaparsa yapsın, kim ne derse desin; ben FETÖ’yü desteklemedim, ben PKK’yı desteklemedim. Ben ülkenin milli güvenlik konusunda sıkıntılı olduğu herhangi bir durumu desteklemedim.

‘Sosyal medyada bir şey yazarken yanlış da anlaşılabilir. Hepimiz bunu yapıyoruz, yanlış yapmışsam affedin. Tekrar geçmişe dönmek istemiyorum’ dedim.

Bu süreçte en üzüldüğüm şeylerden biri FETÖ hesaplarının bir anda beni parlatmaya ve devletin karşısında göstermeye çalışması oldu.

Durumdan şüphelendim, altı saat boyunca gece 12’den sabaha altıya kadar karavanın içinde oturup tek tek inceledim. Baktım ki bilinçli bir şekilde hesaplar ortaya çıkarılıyor ve yavaş yavaş yayınlanıyor.

Dedim ki bir şeyler dönüyor, bir şeyler dönecek ve bana dediler ki; “Sana yardım gönderecekler. Kampanyana katılacaklar.” Ben de bunun önünü almak için ağır bir yazı yazdım. Nedim Şener’in attığı tweet’in üzerine alıntıladım “Evet doğru söylüyor” dedim.

O anda çok acil bir şekilde para gönderenleri tek tek yazdık, bir tane hesabı şüpheli gördük. Teşekkür ettiğimiz tweet’ini de sildik. ‘Ben FETÖ’cü değilim’ diyor ama işbirliği halinde olduğunu hissettik.

Buraya çok dikkat etmek lazım, çok sinsice bir plan bu.

Ben elimden geldiğince devletin adına hiçbir zarar vermemeye özen gösterirken, delicesine kavga ettiğim bir gruptan kontrollü ve benim dikkatimi kaçıracak bir şekilde para gelmesi, o paranın üç gün sonra Twitter’da yayınlanması aslında sinsi planı gösteriyor.

Beni devletle düşman göstermek için hem yardım yapıyorlar hem de o yardım için bir taraftan da ‘El altından FETÖ’cülerden para alıyor’ dedirtiyorlar.

Onlar Türkiye’de bitmiş değil. Onlarla işbirliği yapanlar istiyorlar ki Haluk Levent yalnız bırakılsın, Haluk Levent devlete karşı gibi gösterilsin.

Benim onlarla bir hesabım var, bunu biliyorlar. Ben çok acı çektim. Bunu geçmişte Nedim Şener’e anlatmıştım. Darbeden önceydi ve belgeleri de var. Mesela icra dosyam için INTERPOL’den yazı çıkarttılar."