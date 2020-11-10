Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Şahin, istifa etti.

Şahin, Trabzonspor Kulübüne gönderdiği istifa yazısında, "15 Temmuz 2019 tarihinde istifa etmiş olduğum aktif görevlerimden, gördüğüm lüzum üzerine bugün itibariyle tüm yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Yeni teknik direktör ve ekibine, ayrıca yönetim kuruluna başarılar dilerim." ifadelerine yer verdi.

Şahin, daha önce Trabzonspor Futbol Şube Sorumluluğu görevinden ayrılmıştı.

HALUK ŞAHİN KİMDİR?

Şahin bilindiği üzere Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon Futbol Şube Sorumluluğu ve 1461 Trabzon Kulüp Başkanlığı görevlerini yürütmüştü. Haluk Şahin, bu görevlerinden geçtiğimiz yılın Temmuz ayında istifa etmişti.