Haluk Şahin: "VAR’ın kara kutusunu açın"

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçında görevli olan VAR ve AVAR hakemlerinin konuşma kayıtlarının açıklanmasını istedi.

Bordo-mavili takımda 4-2 kaybedilen Medipol Başakşehir maçı sonrası hakemlere olan tepki devam ediyor. Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, söz konusu maçta VAR ve AVAR hakemlerinin konuşma kayıtlarının açıklanması çağrısında bulundu.

Şahin, yaptığı açıklamada, "Pazar günü oynadığımız Başakşehir karşılaşmasında bütün futbol kamuoyunun gözleri önünde maçın sonucuna direkt etki edecek 11 kritik yanlış yapıldı. Ne ilginçtir ki bu pozisyonların hiçbirinde VAR'a gidilme gereği bile duyulmadı. Trabzonspor Kulübü olarak bu konuşmaların kamuoyunu doğrudan ilgilendirdiğini düşünüyoruz. Bu nedenle müsabaka hakemi Halil Umut Meler ve VAR hakemi Fırat Aydınus ile AVAR hakemlerinin arasında geçen konuşmaların yayınlanmasını talep ediyoruz" dedi.

"Hafta sonu Akyazı'da bir uçak düştü ve biz bu uçağın neden düştüğünü öğrenebilmek amacıyla o kara kutunun açılmasını istiyoruz" diyen Şahin, "Sadece Trabzonspor için değil tüm Süper Lig maçlarındaki VAR konuşmaları şeffaf bir şekilde açıklanmalıdır. Mesela Hollanda 1. Ligi'nde de VAR uygulaması var. Orada VAR'a gidilen bütün pozisyonlarda hakemlerin kendi aralarındaki telsiz konuşmaları canlı veriliyor ve herkes izliyor. Bizde neden gizli" diye konuştu.

Kaynak: İHA