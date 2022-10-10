Ham Kalem Profil Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ham Kalem Profil Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Ham Kalem Profil Makinesi Operatörü ne iş yapar, Ham Kalem Profil Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ham Kalem Profil Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ham Kalem Profil Makinesi Operatörü Tanımı;

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Ham Kalem Profil Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Ham Kalem Profil Makinesi Operatörü Maaşları

Ham Kalem Profil Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Ham Kalem Profil Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ham Kalem Profil Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8172.25

Meslek Adı :

Ham Kalem Profil Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ham kalem profil makinesini kullanarak, kurumuş sandviçleri yatay durumda makineye vererek, makineye bağlanmış olunan bıçaklar vasıtasıyla istenilen profil şekline göre (yuvarlak, köşeli, üçgen v.b.) ham kalemlerin yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ham Kalem Profil Makinesi Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineyi kullanıma hazırlamak,

b) Kurumuş sandviçleri kurutuldukları aparatlardan çıkartmak,

c) Makineye yatay durumda vermek,

d) Sandviçlerin ilk geçtiği yerden testereler vasıtasıyla standart boy ölçüsüne getirilmesini sağlamak,

e) Net ölçüye gelen sandviçlerin makinedeki bant vasıtasıyla makineye bağlanmış olan profil bıçaklarından geçmesini sağlamak,

f) Profil bıçaklarından geçerek kalem formatına gelen ham kalemleri ölçü, iz çatlaklık v.b. açıdan tüm kontrollerini düzenli olarak yapmak,

g) Yaptığı işle ilgili kayıtları tutmak,

h) Herhangi bir aksaklık durumunda makineyi durdurarak sorunu gidermek,

i) Makinenin gerek görüldüğü takdirde bıçaklarını söküp bileme işlemi için ilgili kişiye teslim etmek,

j) Bilenmiş olan bıçakları makineye takmak,

k) Makineden gelebilecek olan ses, arıza v.b. durumları takip edip hemen müdahale etmek,

l) Makinelerin günlük ve haftalık bakımlarını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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