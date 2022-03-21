Ham Petrol Muamelecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ham Petrol Muamelecisi görev tanımı nedir, Ham Petrol Muamelecisi ne iş yapar, Ham Petrol Muamelecisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ham Petrol Muamelecisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ham Petrol Muamelecisi Tanımı;

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Ham Petrol Muamelecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Ham Petrol Muamelecisi Maaşları

Ham Petrol Muamelecisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ham Petrol Muamelecisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ham Petrol Muamelecisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3134.11

Meslek Adı :

Ham Petrol Muamelecisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Petrol Ve Doğal Gaz Rafine Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Petrol kuyularında ham petrolü kimyevi, elektriği veya santrifüjlü ünitelerde muamele ederek bünyesindeki tortuyu ve suyu gideren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ham Petrol Muamelecisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ham petrolün ihtiva ettiği tortuyu ve suyu bir gravite-seperasyon makinesinden faydalanarak tespit edip aldığı neticeye göre ham petrolü tasfiye sistemlerine, depolama tanklarına veya depolama tanklarından boru hatlarına sevketmek,

b) Kimyevi muamele ünitesine kimyevi maddeler katar veya ham petrolü elektriği yahut santrifüjlü ünitelere sevk ederek burada suyun dibe çökerek petrolden ayrılmasını ve dışarı atılmasını sağlamak,

c) Petrolü tortu tanklarında dinlendirmek,

d) Tasfiye edilerek borulara pompalanan petrolün miktarını tayin etmek üzere tank seviyelerini ölçmek,

e) Tasfiye ünitesinin su ve petrol pompalarını çalıştırıp bunların bakımını sağlamak,

f) Üniteleri temiz tutup tamir etmek,

g) İstihsal, tahlil sonuçları ve diğer bilgilere ait kayıtları tutmak,

h) Petrolün tasfiye edilmek üzere, istenilen dereceye kadar ısıtılabilmesi için petrol ısıtıcı tesisatı çalıştırabilir. i) Petrol kuyularının pompalarını işletebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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