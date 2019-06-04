Hamad Bin Khalifa Üniversitesi yeni akademik programlarını tanıttı

Hamad Bin Khalifa Üniversitesi, üniversitenin lisans ve yüksek lisans programlarına 8 yeni akademik program eklediğini düzenlediği törenle açıkladı.

Hamad Bin Khalifa Üniversitesi (HBKU), 6 fakültesine 8 yeni akademik program ekleyerek akademik sunularının sayısını artırdığını Katar'ın başkenti Doha'da yer alan kampüsünde düzenlediği resmi bir açılış töreninde açıkladı. Yapılan bilgilendirmede; yeni tanıtılan programlar arasında İslami Çalışmalar Fakültesi'nde Uygulamalı İslami Etik Yüksek Lisans programı ve Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde Beşeri ve Sosyal Bilimler Doktora programları yer alırken; ek olarak, HBKU Bilim ve Mühendislik Fakültesi'nde Sağlık Yönetiminde Bilgi Sistemleri alanında Yüksek Lisans ve Spor ve Eğlence Yönetimi alanında Fen Bilimleri Yüksek Lisansı (South Carolina Üniversitesi'yle ortak program), Hukuk Fakültesi'nde Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler alanında Hukuk Yüksek Lisans ve Uluslararası Ekonomi ve Ticaret Kanunu alanında Hukuk Yüksek Lisans programları, Sağlık ve Yaşam Bilimleri Fakültesi'nde Egzersiz Bilimi Alanında Fen Bilimleri Yüksek Lisans programı (South Carolina Üniversitesi'yle ortak program) ve Kamu Politikası Fakültesi'nde de Kamu Politikası Yüksek Lisansı programları açıldığı bildirildi.

Üniversitenin programlar dahilinde 2019 Sonbahar dönemi itibariyle, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde sunduğu programların sayısı toplam 33'e ulaşacak.

HBKU Öğrenci İşleri Başkan Yardımcısı Maryam Al-Mannai, konu ile ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "Üniversitemizin yeni programlarının her biri geçmişteki, günümüzdeki ve gelecekte yaşanacak zorluklar ve eğilimler düşünülerek dikkatle seçildi. Programlarda üst düzey öğretim üyelerinin uzmanlığından, geliştirici bir eğitim ekosisteminden ve geleneksel olmayan öğrenme yöntemlerini birleştiren dengeli bir müfredattan faydalanılıyor. Küresel etik, sosyal çalışmalar, sağlık ve egzersiz bilimleri, uluslararası hukuk ve ilişkiler ve kamu politikası gibi uzmanlık alanlarına yayılan bu programlar, HBKU'nun sağlam bir şekilde büyümeye devam ettiğinin kanıtıdır. Çok kısa bir süre içinde önemli olaylara sahne olmuş ve başarılara imza atmış olan üniversite onuncu yılına yaklaşmaktadır".

Üniversite, geçen yıl da İslami Çalışmalar Fakültesi ve Bilim ve Mühendislik Fakültesi çatısı altında 6 yeni diploma programını başarılı bir şekilde açmıştı.

Kaynak: İHA