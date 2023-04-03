Hamad Fayez Al Sayyaf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamad Fayez Al Sayyaf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamad Fayez Al Sayyaf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamad Fayez Al Sayyaf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamad Fayez Al Sayyaf 18 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamad Fayez Al Sayyaf Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Yard yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ettifaq FC U23 futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Hamad Fayez Al Sayyaf'nin Ettifaq FC U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamad Fayez Al Sayyaf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamad Fayez Al Sayyaf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamad Fayez Al Sayyaf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamad Fayez Al Sayyaf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamad Fayez Al Sayyaf şuan Ettifaq FC U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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