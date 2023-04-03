Hamad Masaoud Al Abdelrahman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamad Masaoud Al Abdelrahman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamad Masaoud Al Abdelrahman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hamad Masaoud Al Abdelrahman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hamad Masaoud Al Abdelrahman 15 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hamad Masaoud Al Abdelrahman Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Wakrah SC Reserves futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC Reserves takımına - tarihinde katılmıştır. Hamad Masaoud Al Abdelrahman'nin Al-Wakrah SC Reserves ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hamad Masaoud Al Abdelrahman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hamad Masaoud Al Abdelrahman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hamad Masaoud Al Abdelrahman şuan Al-Wakrah SC Reserves takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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