Hamad Saleh Al Ghamdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamad Saleh Al Ghamdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamad Saleh Al Ghamdi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamad Saleh Al Ghamdi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamad Saleh Al Ghamdi 21 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamad Saleh Al Ghamdi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamad Saleh Al Ghamdi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Riad U23 futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Riad U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Hamad Saleh Al Ghamdi'nin Al-Shabab Riad U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamad Saleh Al Ghamdi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamad Saleh Al Ghamdi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamad Saleh Al Ghamdi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamad Saleh Al Ghamdi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamad Saleh Al Ghamdi şuan Al-Shabab Riad U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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