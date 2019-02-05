Hama’da mayın patlaması: 4 ölü, 3 yaralı

Suriye'nin Hama kentinde mayın patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Hama kırsalında terör örgütü DEAŞ'ın döşediği mayınlardan birinin infilak ettiğini duyurdu. Patlama sonucu 1'i kadın 4 sivilin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi. Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de çekildikleri bölgelere bomba ve mayın döşedikleri kaydedildi.

Kaynak: İHA