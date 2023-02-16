Hamadi Al Ghaddioui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamadi Al Ghaddioui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hamadi Al Ghaddioui kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hamadi Al Ghaddioui ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hamadi Al Ghaddioui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamadi Al Ghaddioui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamadi Al Ghaddioui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamadi Al Ghaddioui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamadi Al Ghaddioui 22 Eylül 1990 tarihinde Bonn şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Fas,Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamadi Al Ghaddioui Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports360 GmbH yapmaktadır. Hamadi Al Ghaddioui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandhausen futbol takımında oynamaktadır. Sandhausen takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hamadi Al Ghaddioui'nin Sandhausen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamadi Al Ghaddioui Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/h.alghaddioui/

Hamadi Al Ghaddiouiboyu ve yaşı kaç

Hamadi Al Ghaddioui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamadi Al Ghaddioui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Hamadi Al Ghaddioui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamadi Al Ghaddioui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Leverkusen II

1 Temmuz 2014 yılında SC Verl

1 Temmuz 2016 yılında B. Dortmund II

1 Temmuz 2017 yılında SF Lotte

3 Ocak 2018 yılında Regensburg

1 Temmuz 2019 yılında Stuttgart

14 Ocak 2022 yılında Pafos FC

26 Ocak 2023 yılında Sandhausen

Hamadi Al Ghaddioui kimdir

Hamadi Al Ghaddioui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamadi Al Ghaddioui şuan Sandhausen takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Turnerbund 1906 Witterschlick, Sportfreunde Brüser Berg

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Hamadi Al Ghaddioui nereli

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