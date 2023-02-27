Hamadou Karamoko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamadou Karamoko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamadou Karamoko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamadou Karamoko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamadou Karamoko 31 Ekim 1995 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamadou Karamoko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Titanium Sports Management yapmaktadır. Hamadou Karamoko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Progrès Niederkorn futbol takımında oynamaktadır. FC Progrès Niederkorn takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hamadou Karamoko'nin FC Progrès Niederkorn ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hamadou Karamoko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/__hk18_/

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Hamadou Karamoko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamadou Karamoko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Hamadou Karamoko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamadou Karamoko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Lorient

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında FC Nantes B

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

14 Şubat 2019 yılında US Lusitanos

1 Temmuz 2019 yılında Red Star FC

1 Temmuz 2021 yılında FC Chambly Oise

16 Temmuz 2022 yılında Paris 13 Atl.

30 Ocak 2023 yılında Pr. Niederkorn

Hamadou Karamoko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamadou Karamoko şuan FC Progrès Niederkorn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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