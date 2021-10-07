Hamal/Elle Taşıma Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, ve İş İlanları

Hamal/Elle Taşıma görev tanımı nedir, Hamal/Elle Taşıma ne iş yapar, Hamal/Elle Taşıma olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hamal/Elle Taşıma mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hamal/Elle Taşıma Tanımı;

Beden gücü ile taşınabilen yüklerin kaldırma, taşıma, indirme, yükleme-boşaltma işlerini yapan kişidir.

Hamal/Elle Taşıma Maaşı Ne Kadar? 2021 Hamal/Elle Taşıma Maaşları

Hamal/Elle Taşıma maaşı ortalama aylık 3.150- TL’dir. En düşük Hamal/Elle Taşıma maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.750 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hamal/Elle Taşıma iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Hamal/Elle Taşıma Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Hamal/Elle Taşıma Ne İş Yapar?

Hamal/Elle Taşıma, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yapılacak taşıma, yükleme, boşaltma işinin ücretini müşteriyle konuşmak, belirlemek,

b) İşin mümkün olduğu kadar sağlık ve güvenlik şartlarına uygun yapmak,

c) Çalışma ortamının özellikleri ve yapılan işin gereklerine uygun önlemleri almak,

d) Taşınacak malzemeleri tarif edilen yere taşımak,

e) Malzemeleri istiflemek ve düzenlemek,

f) Gerektiğinde malların sayımlarını yapmak,

g) İşleri gösterildiği şekilde yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Hamal/Elle Taşıma Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ulaştırma Ve Depolama Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Yükleme-Boşaltma İşlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Hamal/Elle Taşıma Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Hamal/Elle Taşıma mesleğinin meslek kodu 9333.09 olarak belirlenmiştir



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