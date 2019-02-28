Hamam cinayetinin sanığı için Özbekistan ile yazışma yapılacak

BURSA (İHA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde hamamda yanında çalıştığı iş yeri sahibini bıçaklayarak öldüren zanlı, üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti tutuklu sanığın kimlik bilgilerini doğrulamak için Özbekistan ile yazışma kararı aldı.

Sinanbey Mahallesi'nde bulunan bir hamamda çalışan Özbekistan uyruklu Hasan Sabirov, 16 Mart 2018 tarihinde iş yeri sahibi Ali Yılmaz'ı bıçaklayarak öldürmüştü. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan Hasan Sabirov çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklu sanık Hasan Sabirov üçüncü kez İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Sanık ilk duruşmada yaptığı savunmasında iş yeri sahibinin kendisini taciz ettiği iddiasını yineledi. Mahkeme heyeti tutuklu sanığın tutukluluğunun devam etmesini isterken, sanığı kimlik bilgilerinin doğruluğu için Özbekistan ile yazışma yapılmasına karar verdi.

Kaynak: İHA