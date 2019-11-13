Hamam ve masaj salonlarına sıkı denetim

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediyesi Zabıta ve Sağlık Müdürlüğü ilçedeki masaj salonları ve hamamları denetleyerek, yasalara aykırı faaliyet gösteren işletmelere uyarılarda bulundu.

İlçe halkının kullanımına açık olana hamam ve masaj salonlarına yönelik denetimlerini aralıksız sürdüren İlkadım Belediyesi Zabıta ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak masaj salonlarını sıkı takibe alan zabıta ekipleri, ilçede kanunlara aykırı faaliyet gösteren masaj salonlarını denetledi. Masaj salonlarına yapılan denetimlerde ruhsat, eğitim sertifikası, ustalık belgeleri, sigorta kayıtları, çalışanların emniyet bildirimleri, genel temizlik, hijyenik kurallara uygunluk, sağlık raporları ve işletmelerin fiziki şartları denetleyen ekipler ardından ilçedeki hamamlara yönelik denetimlerine devam etti. Ekipler hamam ve saunalar da halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalıklardan korunmak amacıyla alınması gereken tedbirler ile genel temizlik şartlarını inceledi. İşletme sahiplerine temizlik, hijyen ve kaliteli hizmet sunmaları hususunda gerekli konularda bilgilendirme yapan ekipler, uygun olmayan şartların düzeltilip, eksikliklerin giderilmesi için ilgili mevzuat doğrultusunda yasal işlem yaptı.

"Toplumun düzenini sağlayan denetimler hassasiyetle devam edecek"

Toplum düzenini sağlayan denetimlerin hassasiyetle sürdürüleceğini dile getiren İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, "Halk sağlığının korunması ve halkın huzurunun sağlanması için denetimlere aralıksız devam ediyoruz. İlkadım ilçemiz gerek yaşam alanları gerekse sahil şeridi ve tarihi yapısı ile turizm potansiyeli yüksek bir ilçe. Şehrimize dışarıdan gelen yerli yabancı misafirlerin yanı sıra ilçe halkını günlük stres ve yorgunluklarını atıp istirahatlerini yapacakları hamam ve masaj salonlarında istenilen şartlara uygunluğuna yönelik denetim gerçekleştirdik. Bu kapsamda eksikleri tespit edilen işletme sahiplerine uyarılarda bulunarak, ruhsat ve kanunlara aykırı hareket eden 6 işletmeye yasal işlem yapıldı" açıklamasında bulundu.

"Halk sağlığı konusunda hassasiyetle çalışıyoruz"

Her geçen gün değişen ve gelişen ilçemizde, halkımızı sağlıklı yaşamaları için zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlere hassasiyet gösterdiklerini dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İnsan sağlığına da direkt etki edebilecek ortamların, kontrol altında bulunması bizim önceliklerimiz arasında. Bunun için zabıta ekiplerimiz işletmelere rutin denetimlerin yanında zamansız denetimler de yaparak sağlıksız koşulların oluşmasına izin vermiyor. Halk sağlığı konusunda hassasiyetle çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA