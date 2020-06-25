Hamamarkası’na güneş enerjisi

Altındağ'da ilkleri hayata geçiren Altındağ Belediyesi, Hamamarkası bölgesindeki elektrikli aydınlatma direklerini güneş enerjisiyle çalışan aydınlatma direkleriyle değiştirdi. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla hayata geçirilen ekonomik aydınlatma yöntemi, kısa süre sonra Altındağ'ın parklarında da devreye sokulacak.

Altındağ'da ekonomik aydınlatma dönemi başladı. Tarihi Hamamarkası bölgesindeki elektrikli aydınlatma direklerini güneş enerjisiyle çalışan aydınlatma direkleriyle değiştiren Altındağ Belediyesi, vatandaşların büyük takdirini topladı. Bu uygulama sayesinde hem ekonomik hem de çevreye hiç zarar vermeyecek şekilde aydınlatma sağlayacaklarını söyleyen Başkan Asım Balcı, "İlk olarak Hamamarkası bölgesinde hayata geçirdiğimiz bu uygulamayı Altındağ'ın diğer alanlarında da hayata geçirmeyi planlıyoruz. Hamamarkası'ndan sonra Altındağ'daki parklarımıza da bu aydınlatma direklerini yerleştireceğiz inşallah" dedi.

Başkan Balcı, güneş enerjili aydınlatma uygulamasıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Hamamarkası bölgesi akşam saatlerinde çok karanlık olmasından dolayı güvenlik açısından sıkıntı oluyordu. Vatandaşlarımızdan bu konuyla ilgili çok sayıda talep alıyorduk. Çok fazla aydınlatma direği yerleştirmek gerekiyordu ve bunların elektrik sarfiyatı oldukça masraflıydı. Biz de hem ekonomik hem de çevre dostu bir yöntem olan solar aydınlatma uygulamasını devreye soktuk. Her biri 4,5 metre yüksekliğinde olan 136 adet solar aydınlatma direğini bölgeye diktik. Her birinin üzerinde 40X40 ölçülerinde güneş enerjisi paneli bulunuyor. Bu paneller sayesinde gün boyu depo edilen güneş enerjisinden gece boyunca aydınlatmada faydalanacağız. Hem ekonomik hem de doğal enerji tüketerek vatandaşlarımızın bu talebini de yerine getirmiş olacağız."

"Parklarda da uygulayacağız"

Bu uygulamanın vatandaşlardan büyük beğeni topladığını sözlerine ekleyen Başkan Balcı, "Güneş enerjili aydınlatmadan hedeflediğimiz verimi almamız halinde Altındağ'ın diğer bölgelerinde de bu uygulamayı başlatmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA