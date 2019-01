Hamamcıoğlu: "Osmangazi’yi gençleştireceğiz"

AK Parti Osmangazi Belediye Meclis Üyesi aday adayı İbrahim Hamamcıoğlu, "Osmangazi'nin genç meclis üyeleri ile daha güçlü olacağına inandığım için aday oldum" dedi.

İnşaat sektörünün güçlü kategorilerinden duvar kağıdı sektörünün tanınan firması Tuna Kağıt sahibi İbrahim Hamamcıoğlu, "Osmangazi'yi gençleştiremezsek Türkiye'yi dinamik hale getiremeyiz. Ekonominin ve sanayinin kalbi Bursa'nın atardamarı Osmangazi'de daha genç ve güçlü belediyecilik hizmetleri ile ticaretin gelişeceğine inanıyorum. Esnafın sesi ve gençlerin yol arkadaşı olarak Belediye Meclis Üyesi adayı oldum" dedi.

Osmanlı'dan günümüze birçok süreçleri büyük fedakarlıklarla atlatan Bursa'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde olduğunu her seçimde olduğu gibi bu seçimde de olacağını belirten Hamamcıoğlu, "Elbette bizlerin de bu kutlu yürüyüşte alınteri ve emeği her daim var oldu. Bugün daha fazlasını ortaya koyabilme günüdür. Bugün yerelden yükselen güç ile Türkiye'yi sırtlanma günüdür. Bursa'nın bu gücü var. Bursa'nın gücü Osmangazi. Ben de AK Parti Osmangazi'de her kardeşim gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde Osman Gazi'nin torunu olarak yola çıktım. Çalışmak ve azim bizden, başarı Allah'tan. İnanıyorum ki, davamızı ve liderimizi mahcup etmeyeceğiz" dedi.

Siyasette en önemli rotanın halka hizmet olduğunu vurgulayan 32 yaşındaki Hamamcıoğlu, "Osmangazi'nin sancılı bir dönemden geçtiği söyleniyor. Osmangazi gibi payitaht bir kentte her daim sancı olmuştur. Bu sancı Anadolu'nun sancısıdır. Bu sancı, Balkanlar'da kanayan yaranın, Bosna'nın, Filistin'in, Suriye'nin, Irak'ın sancısıdır. Bizler bireysel başarılar elde etmek için değil, birlikte başarmak için bu davada hazır neferleriz. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez sayesinde gençler daha fazla bir arada. Gençlik kollarımız ve kadın kollarımız ile gönül belediyeciliğini yeni baştan yazıyoruz. Osmangazi'nin her noktasında saklı gençleri bir araya getiren başkanımız adeta ışığımız oldu. Bu dava kişilerin değil milletin davasıdır. Bizler de bu dava yolunda birer hizmet eriyiz" diyerek, tek amacının genç bir Osmangazi'nin meydana gelmesi ve gençlerin daha fazla hizmet alması olduğunu vurguladı.

