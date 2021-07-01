Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren hamamların son durumu normalleşme sürecinde yeni aşamaya geçilmesinin ardından merak konusu oldu. Bu kapsamda 1 Temmuz 2021 Perşembe günü itibariyle hamamların açılıp açılmadığı merak konusu oldu. Bizlerde çokça araştırılan Hamamlar açıldı mı son dakika ? 1 Temmuz 2021 hamamlar açılacak mı, açık mı? sorularına haberimizde yer verdik.

HAMAMLAR AÇILDI MI SON DAKİKA ?

İçişleri Bakanlığının Bakan Süleyman Soylu imzasıyla 81 ilin valiliklerine yolladığı genelgesine göre hamamlar 1 Temmuz 2021 itibariyle yeniden faaliyet göstermeye başladılar.

1 TEMMUZ 2021 HAMAMLAR AÇILACAK MI, AÇIK MI?

1 Temmuz 2021 Perşembe günü itibariyle tüm Türkiye'deki hamamlar koronavirüs salgını tedbirlerine alarak açıldılar.

Bakanlığın genelgesinde hamamların adı geçirilmese de faaliyetlerine ara verdiği için şu ifadelere yer verildi:

" Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir. "

Öte yandan hamamlarda salgına karşı tedbirlerin alındığı görüldü, yetkililerin de güç içinde denetimlerini yapmaları bekleniyor.