Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısında! (CANLI)Son dakika: Yeni sezonda futbol maçları seyircili oynanacak mı? Spor müsabakalarına taraftar alınacak mı 2021?Şef Akademi Reşa kimdir? Reşa Durmaz kimdir, nereli, kaç yaşında?Son dakika | TFF'den futbolseverlere müjde: Maçlara yüzde 50 seyirci alınacakBeşiktaş'a yeni rakip | Benfica ile Diego Costa yarışıDGS konuları 2021 | DGS'de hangi dersler, hangi konular var 2021?DGS sınav giriş belgesi siyah beyaz olur mu? DGS sınav giriş belgesi renkli mi olmalı?3036 yılından geliyorum dedi, kehanetleriyle ağızları açık bıraktı! ᄂIVΣ YӨЦЯ ᄂIΣ isimli TikTok kullanıcısından olay yaratacak iddialar!DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı 2021 son dakika? DGS giriş belgesi çıkarma ekranı!KPSS 2020/1 başvuru şartları neler? 2021/1 merkezi atama tercih nasıl yapılır?
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. Hamamlar açıldı mı son dakika ? 1 Temmuz 2021 hamamlar açılacak mı, açık mı?

Hamamlar açıldı mı son dakika ? 1 Temmuz 2021 hamamlar açılacak mı, açık mı?

Koronavirüs salgını kısıtlamaları nedeniyle faaliyetlerine ara veren hamamların son durumu merak konusu oldu. Peki Hamamlar açıldı mı son dakika ? 1 Temmuz 2021 hamamlar açık mı? Hamamlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Hamamlar açıldı mı son dakika ? 1 Temmuz 2021 hamamlar açılacak mı, açık mı?

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren hamamların son durumu normalleşme sürecinde yeni aşamaya geçilmesinin ardından merak konusu oldu. Bu kapsamda 1 Temmuz 2021 Perşembe günü itibariyle hamamların açılıp açılmadığı merak konusu oldu. Bizlerde çokça araştırılan  Hamamlar açıldı mı son dakika ? 1 Temmuz 2021 hamamlar açılacak mı, açık mı? sorularına haberimizde yer verdik.

Hamamlar açıldı mı son dakika ? 1 Temmuz 2021 hamamlar açılacak mı, açık mı?

HAMAMLAR AÇILDI MI SON DAKİKA ?

İçişleri Bakanlığının Bakan Süleyman Soylu imzasıyla 81 ilin valiliklerine yolladığı genelgesine göre hamamlar 1 Temmuz 2021 itibariyle yeniden faaliyet göstermeye başladılar. 

Hamamlar açıldı mı son dakika ? 1 Temmuz 2021 hamamlar açılacak mı, açık mı?

1 TEMMUZ 2021 HAMAMLAR AÇILACAK MI, AÇIK MI?

1 Temmuz 2021 Perşembe günü itibariyle tüm Türkiye'deki hamamlar koronavirüs salgını tedbirlerine alarak açıldılar.

Bakanlığın genelgesinde hamamların adı geçirilmese de faaliyetlerine ara verdiği için şu ifadelere yer verildi:

" Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir.  "

Öte yandan hamamlarda salgına karşı tedbirlerin alındığı görüldü, yetkililerin de güç içinde denetimlerini yapmaları bekleniyor. 

Hamamlar açıldı mı son dakika ? 1 Temmuz 2021 hamamlar açılacak mı, açık mı?

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT