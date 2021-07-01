Hamamlar açıldı mı son dakika ? 1 Temmuz 2021 hamamlar açılacak mı, açık mı?
Koronavirüs salgını kısıtlamaları nedeniyle faaliyetlerine ara veren hamamların son durumu merak konusu oldu. Peki Hamamlar açıldı mı son dakika ? 1 Temmuz 2021 hamamlar açık mı? Hamamlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren hamamların son durumu normalleşme sürecinde yeni aşamaya geçilmesinin ardından merak konusu oldu. Bu kapsamda 1 Temmuz 2021 Perşembe günü itibariyle hamamların açılıp açılmadığı merak konusu oldu. Bizlerde çokça araştırılan Hamamlar açıldı mı son dakika ? 1 Temmuz 2021 hamamlar açılacak mı, açık mı? sorularına haberimizde yer verdik.
HAMAMLAR AÇILDI MI SON DAKİKA ?
İçişleri Bakanlığının Bakan Süleyman Soylu imzasıyla 81 ilin valiliklerine yolladığı genelgesine göre hamamlar 1 Temmuz 2021 itibariyle yeniden faaliyet göstermeye başladılar.
1 TEMMUZ 2021 HAMAMLAR AÇILACAK MI, AÇIK MI?
1 Temmuz 2021 Perşembe günü itibariyle tüm Türkiye'deki hamamlar koronavirüs salgını tedbirlerine alarak açıldılar.
Bakanlığın genelgesinde hamamların adı geçirilmese de faaliyetlerine ara verdiği için şu ifadelere yer verildi:
" Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir. "
Öte yandan hamamlarda salgına karşı tedbirlerin alındığı görüldü, yetkililerin de güç içinde denetimlerini yapmaları bekleniyor.