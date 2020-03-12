Hamamönü’nde İstiklal Marşı esintisi

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezi tiyatro ekibi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı dolayısıyla İstiklal Marşı'nın kaleme alınışını konu alan bir oyun sergiledi.

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezi tiyatro ekibi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılında Hamamönü'nde bulunan Tacettin Dergahı'nda İstiklal Marşı'nın Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınışını anlatan bir oyun sahneledi. Uzun süre oyun için hazırlık yapan gençleri Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, belediye yetkilileri, ilköğretim ile ortaöğretim öğrencileri ve çok sayıda vatandaş izledi. İki gazete satıcısı çocuğun Hamamönü sokaklarında dolaşarak İstiklal Marşı'nın yazımı ile ilgili çağrıyı yapmasıyla başlayan gösteride Tacettin Dergahı önünde Mehmet Akif Ersoy ve Hasan Basri Çantay'ın arasında yarışma üzerine konuşmaları yer alırken, Kurtuluş Savaşı'ndaki Mehmetçikler ve Nene Hatun'un da canlandırıldı.

Oyun sonunda açıklamalarda bulunan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, oyunu gençlik merkezine üye olan gençlerin ortaya koyduğunu belirterek, "Milletçe o günlere bir kez daha döndük. İstiklal Marşı'nın yazılmış olduğu 99 yıl öncesindeki günlere tekrar döndük. İzlediğiniz için sizlere, bu oyunu sahneye koyan arkadaşlarımıza ve oyunun sahnelenmesine yardımcı olup gerekli çalışmayı yapan öğretmenlerimize teşekkür ederim" dedi.

Mehmet Akif Ersoy'u çok iyi anlamak gerektiğini ve İstiklal Marşı'nın yazıldığı o günleri unutmamak gerektiğini söyleyen Balcı, "Mehmet Akif'i çok iyi anlamamız gerekiyor, 99 yıl önce İstiklal Marşı'nı yazdığı o ruhu, o günleri asla unutmamak gerekiyor. Sadece o günü anlamak için değil, bugünü ve geleceği anlamak için de Mehmet Akif'i çok iyi okumamız ve anlamamız gerekiyor. Bu düşüncelerle hepinize teşekkür ediyorum. İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Açıklama sonrasında Başkan Balcı, oyuncular ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA