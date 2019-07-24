Hamamyolu’nda insan seli

Hamamyolu parkı kavurucu sıcak altında serinlemek isteyen vatandaşlarla adeta dolup taşıyor.

Eskişehir halkının gezi ve dinlenmek için en çok tercih ettiği bölgelerden olan Hamamyolu, hava sıcaklıklarının artması ile birlikte daha da kalabalıklaştı. Hamamyolu'ndaki açık çay bahçeleri, kafeler ve diğer işletmeler yazın sıcak günlerinde büyük rağbet görüyor. Çocukları ile birlikte parka gelen aileler, çay ve soğuk meşrubat içerek, doldurma yiyerek serinlemeye çalışıyor. Çocuklar da özel yapılmış olan oyun ve eğlence alanlarında eğleniyor. Şehrin ortasında ve ağaçların serin gölgesi altında yer alan bu açık çay bahçeleri Eskişehirliler için yazın önemli bir dinlenme ve eğlenme mekanı olarak kabul ediliyor. Yiyecek ve içecek fiyatlarının çay bahçelerinde makul, hatta ucuz olduğunu belirten vatandaşlar, burayı tercih etmelerinin bir sebebinin de bu olduğunu belirtiyorlar.

Kaynak: İHA