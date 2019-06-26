Hamantepe Şehitleri anılacak

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde bulunan Harmantepe Şehitliği'nde yatan şehitler ilk kez kaymakamlık düzeyinde anılacak.

1916 yılında Ruslar ile yapılan savaşta vatanını korumak için yurdun dört bir yanından gelmiş ve yaşları 18'den başlayan şehitlerin yattığı Harmantepe Şehitliği'nde 29 Haziran'da saat 10:00" da düzenlenecek törenle şehitler anılacak.

Ülkemizin 46 ilinden gelen 157 şehit bulunduğu şehitlikte düzenlenecek anma programın içeriği hakkında bilgi veren Köprübaşı Kaymakamı Uğur Tutkan" Şehitleriniz yıllardır anılmaktadır. Dernek yöneticileri arkadaşlar elinden geleni yapmış. Kaymakamlık olarak bu yıl biz elimizi taşın altına koyduk. Anma ile ilgili her türlü hazırlığımızı yaptık. 100'e yakın gencimizle bir yürüyüş yapacağız. Bayraklı yürüyüşümüzle gençlerimize bu vatan için mücadele eden atalarının yaşadıklarını maneviyat olarak hatırlatmak istiyoruz. Bayraklarla süsleyeceğiz. Diyanet tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti yapılacak. Anma töreninde davetlilere ikramlarımız olacak. Şehitlerimize yakışır bir anma düzenleyeceğiz. Önünüzdeki yıl eksikler valiliğimizde ihale edilerek tamamlanacak. Herkesi bu anlamlı anmaya bekliyoruz" dedi.

Dernek Başkanı Süleyman Bilgin ise Köprübaşı kaymakamlığının şehitlerin anılmasına sahip çıkmasından dolayı son derece mutlu olduklarını söyleyerek, "Kaymakam Uğur Tutkan Bey'e duyarlılığı için teşekkür ediyoruz. Devletimize yakışan bir davranışta bulundu" diye konuştu.

Kaynak: İHA