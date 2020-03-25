Hamas: Filistinli tutuklulara saldırılarını artıran İsrail onların hayatından sorumludur

GAZZE (AA) - Hamas, dünya gündeminin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) meşgul olduğu şu günlerde İsrail'in hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara saldırılarını artırdığını açıkladı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Dudeyn, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik "sert uygulamaları"na tepki gösterdi.

Açıklamasında, Filistinli tutukluların koronavirüs salgını nedeniyle psikolojik olarak yıprandıklarını ifade eden Dudeyn, "İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların hayatından, dünyanın koronavirüsle meşgul olduğu bir dönemde Filistinli tutuklulara yönelik saldırılarını artıran İsrail'i sorumlu tutuyoruz." ifadesini kullandı.

Dudeyn, Nefha Sahra Hapishanesi'ndeki Filistinli tutuklu Eymen eş-Şerbati'nin cezaevindeki polis odasının kapısının bir kısmını yakmasının, koronavirüsün yayılmasından dolayı tutukluların içinde bulunduğu psikolojik durumun yansıması olduğunu savundu.

Hamaslı yetkili ayrıca Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kızılhaç Örgütüne, Kovid-19 nedeniyle tecrit edilen Filistinli tutukluların durumunu takip etme çağrısında bulundu.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyetinden bugün yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait özel baskın timinin, bugün ülkenin kuzeyinde yer alan Gilboa Hapishanesindeki 4. Kısım'a baskın düzenlediği ve tutuklulara sert müdahalede bulunarak koğuşta arama yaptığı belirtilmişti.



Kaynak: AA