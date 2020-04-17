Hamas: İsrail hapishanelerindeki Filistinlileri özgürlüğüne kavuşturmak için çalışıyoruz

GAZZE (AA) - Hamas, İsrail hapishanelerindeki Filistinlileri özgürlüğüne kavuşturmak için yoğun çaba sarf ettiklerini bildirdi.



Hamas'ın yurt dışındaki lideri Mahir Salah, 17 Nisan Filistin Esirler Günü münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, Hareket'in siyasi, hukuki ve diğer çeşitli yollarla İsrail hapishanelerindeki Filistinlileri savunmak ve onları özgürlüğüne kavuşturmak için çalıştığını belirtti.



"Hamas Filistinli esirler meselesini dünya kamuoyuna taşıma konusundaki kararlılığına bağlı." ifadesini kullanan Salah, Filistinli tutukluların hayatını tehdit eden yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) onları korumak ve serbest bırakılmalarını sağlamak için ise İsrail'e daha fazla uluslararası baskı yapılması gerektiğini vurguladı.



Salah, Filistinli tutukluların serbest bırakılması meselesinin Hamas'ın öncelikleri arasında yer aldığına dikkati çekti.



Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Ulusal Konseyi 1974'te 17 Nisan'ı "Esirler Günü" olarak ilan etmişti. Filistinliler her yıl 17 Nisan'da düzenledikleri etkinliklerle İsrail hapishanelerindeki tutuklular meselesini dünya kamuoyunun gündemine getirmeye çalışıyor.



Filistin makamlarının raporlarına göre, İsrail 1967'den bu yana yaklaşık 1 milyon Filistinliyi tutukladı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli sayısının halihazırda 5 bine ulaştığı, bunlardan 10'u kanser 700'ünün de çeşitli hastalıkları olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA