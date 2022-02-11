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Hamaset ne demek, TDK'ya göre Hamaset kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hamaset kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hamaset ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hamaset nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hamaset kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hamaset ne demek, TDK'ya göre Hamaset kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hamaset ne demek? Hamaset TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hamaset kelimesi. Peki hamaset ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hamaset nedir, hamaset kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

HAMASET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hamaset kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Hamaset kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre hamaset kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yiğitlik, kahramanlık, cesaret
- Dinleyenleri etkilemek veya heyecanlandırmak amacıyla yapılan abartılı anlatım

HAMASET CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bir hamaset destanı.

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