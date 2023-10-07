Hamas'ın hava saldırısında İsrailli siviller çöp konteynırlarına saklandı!

İsrail halkı, Hamas'ın dün gece saatlerinde başlattığı saldırılardan korunmak için çareyi çöp konteynerlerinde saklanmakta buldu.

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Hamas'ın hava saldırısında İsrailli siviller çöp konteynırlarına saklandı!

Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam, İsrail'e karşı 'Aksa Tufanı' isimli bir operasyon başlattığını duyurdu.

5 BİN ROKET VE HAVAN TOPU FIRLATILDI

Operasyonun ilk aşamasında 5 bin roket ve havan topu fırlatıldı. Dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yapan bu gelişmenin ardından İsrail savaş durumuna geçti. Hamas'ın saldırıları sonrası İsrail halkında ise panik hakim...

KONTEYNERE SAKLANDILAR

Bölgeden gelen görüntülerde Hamas'ın saldırılarından korunmak isteyen sivil halk, çareyi konteynerlerinde saklanmakta buldu. Görüntülerde konteynere saklanan kişilerin büyük korku yaşadığı görülüyor.

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