Hamas'tan ABD Başkanı Trump'ın Filistin'i bölme planına ilişkin açıklama

Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" diye nitelendirdiği Filistin'i bölme planı tepki çekti.

Filistinli direniş örgütü Hamas, sözde barış planına güçlü bir şekilde karşı çıkacaklarını duyurdu.

Fetih Hareketi'nden yapılan açıkalamada ise "Filistin davasını tasfiye etme projesi olan 'Yüzyılın Anlaşması'nı başarısız kılmak için direnişe ve çalışmaya başlayacağız" denildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" diye nitelendirdiği bu plana karşı koymak için aralarındaki koordinasyonun sürdürülmesi konusunda anlaştı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Hamas lideri Heniyye, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı planın ayrıntılarını açıklamasından kısa süre önce Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı telefonla aradı.

Görüşmede Heniyye, Hamas olarak Filistin Devlet Başkanı'nın sabit tutumunun arkasında durduklarını, Filistin halkının meşru ulusal ilkelerine bağlı olduklarını ve Filistin ulusal projesini tasfiye etmeyi amaçlayan sözde "Yüzyılın Anlaşması"nı reddettiklerini belirtti.

Heniyye, tüm anlaşmazlıkları bir kenara koyma ve Filistin ulusal projesini tasfiye etme planı karşısında birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da Heniyye'nin girişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Filistin davasını tasfiye projesiyle mücadele etmede odak noktasının Filistin ulusal birliği olduğunu aktardı.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, 'Yüzyılın Anlaşması' dediği Filistin'i bölme planını açıkladı. Orta Doğu'da yeni kaosa yol açacak planınını açıklamak için İsrail Başbakanı Netenyahu ile kamera karşısına geçen Trump, "Kudüs, İsrail'in bölünmemiş başkenti olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.