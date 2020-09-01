Hamas'tan açıklama: Gazze'de İsrail ile ateşkes sağladık!

Filistin İslami Direniş Hareketi, kendi yönetimindeki Gazze Şeridi'nde, İsrail ile ateşkes sağlandığını bildirdi. Üç haftadır devam eden çatışmaları sonlandırmak için Katar arabuluculuğuyla görüşen İsrail ve Hamas, ateşkes kararı verdi.

"İSRAİL, GAZZE HALKINA YÖNELİK SALDIRILARI SONLANDIRIYOR"

6 Ağustos tarihinde Filistin tarafından başlatılan Gazze Şeridi'ndeki bombardımanlara HAMAS'ın da roketatarlarla karşılık vermesi üzerine bölgede hakim olan çatışma, Hamas'ın Gazze lideri Yahya Sinwar tarafından yapılan yazılı açıklamayla son buldu. Açıklamada, Katar temsilcisi Muhammed el-İmadi ile yapılan görüşmeler sonunda 'gerilimin dindirilmesi ve İsrail'in Gazze halkına yönelik saldırılarının sonlandırılması' kararı alındığını ifadelerine yer verildi.

YAKIT VE ELEKTRİK TEDARİKİNE YENİDEN BAŞLANACAK

Taraflar arasında resmi olmasa da bir ateşkes sağlanması ve bölgede çatışmanın sonlandırılması için Mısır da devreye girmiş, Mısır'ın arabulucu delegasyonuna katılan el-İmadi, Tel Aviv'de İsrailli yetkililerle de görüşmüştü. Bunun üzerine El - İmadi'nin yaptığı yazılı açıklamada, özellikle koronavirüsün yayılması sonucu Gazze halkının yaşadığı zorluklar göz önüne alındığında Hamas'ın ateşkes sağlanmasında gösterdiği liderliği takdir ettiklerini belirtti.

AFP'ye konuşan bir Hamas yetkilisi, İsrail'e yanan balonlar gönderilmesi ve diğer saldırıların hepsinin durdurulacağını vurgulayarak, "Yakıt tedariki devam edecek ve Salı gününden itibaren de elektrik dağıtımına yeniden başlanacak." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail, bölgeye yakıt girişini 12 Ağustos'tan itibaren günde dört saate kesmiş, Gazze Şeridi'ndeki Elektrik Dağıtım Şirketi de bu nedenle 18 Ağustos'ta bölgedeki tek elektrik santralinde üretimin durduğunu açıklamıştı. İsrail ayrıca, Gazze Şeridi'nden Yahudi yerleşimlerinin bulunduğu bölgelere yanan balonlar ve roketlerin gönderildiği gerekçesiyle Filistinli balıkçıların avlanmasını da yasaklamıştı. İsrail Savunma Bakanlığı'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki sivil işlerden sorumlu birimi COGAT'tan yapılan açıklamada da durumun sakinleşmesi için yürütülen çabalar sonucunda, Salı gününden itibaren Kerim Şalom Geçişi'nde akaryakıt ürünlerinin girişi dahil rutin faaliyetlere devam edileceği belirtildi. Filistinli balıkçıların 15 deniz miline kadar avlanmalarına yeniden izin verilecek.