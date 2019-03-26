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  3. Hamas'tan açıklamada, "İsrail ile Filistinli silahlı gruplar arasında ateşkes sağlandı"

Hamas'tan açıklamada, "İsrail ile Filistinli silahlı gruplar arasında ateşkes sağlandı"

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail ile Filistinli silahlı gruplar arasında ateşkes sağlandığı belirtildi.

Hamas'tan açıklamada, "İsrail ile Filistinli silahlı gruplar arasında ateşkes sağlandı"

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail ile Filistinli silahlı gruplar arasında ateşkes sağlandığı belirtildi.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, Gazze'deki Filistinli gruplar ve İsrail arasında Mısır arabuluculuğunda ateşkes sağlandığını açıkladı.


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