Hamas'tan cami kararına tepki: Filistin halkına saldırıdır

Hamas Hareketi, İsrail tarafından işgal altında olan Batı Şeria'nın El-Halil kentindeki Harem-i Halil Camisii için verilen kararı eleştirdi. Camiye asansör kurulmaması talebinin İsrail Mahkemesi tarafından reddedilmesi üzerine bu kararı, caminin hüviyetini değiştirmeye yönelik çaba olarak değerlendiren Hamas, bunu Filistin halkına ve kutsal değerlerine saygısızlık olarak değerlendirdi.

İsrail Mahkemesi tarafından reddedilen, El-Halil Belediyesinin Harem-i İbrahim Camisi'ne asansör kurulmaması yönündeki talebi hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Hamas Hareketi sözcüsü Hazim Kasım, kararı saldırı olarak değerlendirerek, "Alınan karar, tüm Siyonist kurumların ve tabii ki bu şekli mahkemelerin Filistin halkına, haklarına ve kutsal değerlerine yönelik saldırıya ortak olduğunu gösteriyor." dedi.

Mahkeme tarafından verilen kararın arkasında yatan nedeni İsrail'in, El-Halil kentini Yahudileştirme ve tarihini çarpıtma politikasının bir devamı olarak niteleyen Kasım, bunun aynı zamanda Kudüs'te de uygulanan ve tarihin en büyük çarpıtma politikasının bir uzantısı olduğunu ifade etti.

Söz konusu olan El-Halil'in, diğer tüm Filistin kentleri ve Kudüs gibi Arap kenti olduğunu ve buraların hüviyetini ve tarihini değiştirme çabalarının başarısız sonuçlanacağını söyleyen Kasım, İsrail'in Kudüs ve El-Halil'deki Yahudileştirme politikalarına karşı da ortak ve ciddi bir şekilde hareket etme çağrısında bulundu.