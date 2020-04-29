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Hamas'tan İsrail'le normalleşmeyi teşvik eden Arap dizilerine tepki

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri:"İsrail tanklarının yapamadığını bazı siyonistleşmiş Araplar da başaramayacak"

Hamas'tan İsrail'le normalleşmeyi teşvik eden Arap dizilerine tepki

GAZZE (AA) - Hamas, Suudi Arabistan televizyon kanalı MBC'de yayımlanan ve "İsrail'le normalleşme" mesajları içeren televizyon dizilerine tepki gösterdi.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, MBC televizyonunda yayımlanan "siyonistleştirilmiş dizilerin" Filistinlileri kötü göstermeyi, İsrail işgalini meşrulaştırmayı ve ümmetin bilincini yıkamayı amaçladığını ifade etti.

Bu dizilerin hedeflerine ulaşamayacağını belirten Ebu Zuhri, "İsrail tanklarının yapamadığını bazı siyonistleşmiş Araplar da başaramayacak." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan’ın MBC kanalında ramazan ayı münasebetiyle yayımlanan "Mahrac 7" ve "Umm Harun" adlı dizilerde İsrail’le normalleşmeyi teşvik eden ve Filistin halkına yönelik hakaret içeren birçok sahne yer almıştı.

Kaynak: AA




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