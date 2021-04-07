Hamdi Akın İpek kimdir, nereli, kaç yaşında?

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HAMDİ AKIN İPEK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

58 yaşında olan Hamdi Akın İpek, 3 Mart 1963'de Adana'da dünyaya geldi. Aslen Kahramanmaraşlı olan İpek, TED Koleji'nden mezun oldu. Ekonomi eğitimi almak için İngiltere'ye gidip aldığı eğitim sonrası Türkiye'ye dönen Hamdi Akın İpek, Hacettepe Üniversitesi'nde İşletme eğitimi aldı.

İŞ HAYATI

2011'de İpek Üniversitesi'ni kurdu. Babasının kurduğu İpek Matbaacılık ve Koza İpek Holding'in yönetim kurulu başkanı oldu. 20 Milyon dolarını peşin ödedi ve 45 Milyon dolara Bergama'daki 'Ovacık Madeni'ni satın aldı. 2005'de Ciner Grubu'ndan Bugün Gazetesi'ni satın aldı.

2008'de Tuncay Özkan'ın kurduğu Kanaltürk Televizyonu radyosu ve internet sitesini satın aldı. Daha sonra Bugün TV ve Kanaltürk Radyo'yu kurdu. 2014'de Millet Gazetesi'ni kurdu.

HAKKINDA YAKALANMA KARARI ÇIKARTILDI

Akın İpek hakkında, FETÖ'ye mali yardım sağladığı için yakalama kararı çıkarıldı. Bu kararı önceden haber aldığı düşünülen İpek, gözaltına alınmadan yurt dışına kaçtı.