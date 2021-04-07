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Hamdi Akın İpek kimdir, nereli, kaç yaşında?

FETÖ firarisi olan ve mal varlığına el konulan Hamdi Akın İpek, Hamdi Akın İpek kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularıyla internette vatandaşlar tarafından aratılmaya başlandı. Biz de Hamdi Akın İpek ile ilgili tüm bilgilere haberimizde yer verdik.

Hamdi Akın İpek kimdir, nereli, kaç yaşında?

Hamdi Akın İpek kimdir, nereli, kaç yaşında? başlıkları şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

HAMDİ AKIN İPEK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

58 yaşında olan Hamdi Akın İpek, 3 Mart 1963'de Adana'da dünyaya geldi. Aslen Kahramanmaraşlı olan İpek, TED Koleji'nden mezun oldu. Ekonomi eğitimi almak için İngiltere'ye gidip aldığı eğitim sonrası Türkiye'ye dönen Hamdi Akın İpek, Hacettepe Üniversitesi'nde İşletme eğitimi aldı.

Hamdi Akın İpek kimdir, nereli, kaç yaşında?

İŞ HAYATI

2011'de İpek Üniversitesi'ni kurdu. Babasının kurduğu İpek Matbaacılık ve Koza İpek Holding'in yönetim kurulu başkanı oldu. 20 Milyon dolarını peşin ödedi ve 45 Milyon dolara Bergama'daki 'Ovacık Madeni'ni satın aldı. 2005'de Ciner Grubu'ndan Bugün Gazetesi'ni satın aldı.

2008'de Tuncay Özkan'ın kurduğu Kanaltürk Televizyonu radyosu ve internet sitesini satın aldı. Daha sonra Bugün TV ve Kanaltürk Radyo'yu kurdu. 2014'de Millet Gazetesi'ni kurdu.

Hamdi Akın İpek kimdir, nereli, kaç yaşında?

HAKKINDA YAKALANMA KARARI ÇIKARTILDI

Akın İpek hakkında, FETÖ'ye mali yardım sağladığı için yakalama kararı çıkarıldı. Bu kararı önceden haber aldığı düşünülen İpek, gözaltına alınmadan yurt dışına kaçtı.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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