Kendisine saplantılı olan Meral Ç. tarafından maruz kaldıklarıyla gündeme gelen ünlü iş insanı Hamdi Akın'ın kim olduğu internet kullanıcıları tarafından merak edildi. Biz de bu bilgileri sizler için araştırıp haberleştirdik. Peki Hamdi Akın kimdir? Nereli? Hamdi Akın'ın serveti ne kadar? İşte detaylar...

HAMDİ AKIN KİMDİR? NERELİ?

17 Ağustos 1954 yılında İstanbul'da doğan Hamdi Akın, Hasan ve Hikmet Akın çiftinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Lise eğitimini Ankara, Yenimahalle'de bulunan Mustafa Kemal Lisesi'nde aldı. Ardından Gazi Üniversitesi'nde öğrenimine devam eden Akın, Makina Mühendisliği bölümü mezunudur. Ülkü Akın ve Şafak Akın ile evlilik gerçekleştirmiş olan Türk iş insanı Hamdi Akın'ın iki kız ve bir erkek çocuğu vardır. Fenerbahçe'ye desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Akın, Akfen Holding ve TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

HAMDİ AKIN'IN SERVETİ NE KADAR?

Ünlü iş insanı Hamdi Akın'ın net serveti, 2020 tarihinde 1,5 milyar USD olarak hesaplanmıştır.