Son dakika | Hamdi Alkan duyurdu! Billur Kalkavan hayatını kaybetti

Son dakika... Koronavirüs salgınına yakalandıktan sonra yapılan tetkikler sonucu akciğer kanseri teşhisi konan ünlü oyuncu Billur Kalkavan'dan acı haber geldi. 59 yaşındaki oyuncu hayatını kaybetti.

Hamdi Alkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kalkavan'ın fotoğrafını paylaşarak, "Billur Kalkavan aramızdan ayrıldı.Işıklar içinde huzurla uyu Billurum. "diye yazdı.

YONCA EVCİMİK: CANIM BİLLUR, MEKANIN CENNET OLSUN

Sanatçının vefatını oyuncu arkadaşı Yonca Evcimik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Kalkavan'ın Koç Üniversitesi Hastanesinde vefat ettiğini belirten Evcimik, Instagram hesabından şu paylaşımında bulundu:

"Canım Billur.. benim çocukluk, hovardalık arkadaşım.. Yüzü gibi kalbi de güzel merhametli, güçlü, karakterli arkadaşım.. Mekanın cennet açık olsun. Ölüm bir an… Gelme olasılığı her an… Tam da bu yüzden. Şimdi söyle... Şimdi sev. Şimdi dök. Şimdi yap. Şimdi yaşa… Her şeyin sonu. Her an gelebilecekken. YARINA GÜVENME …"