Son dakika | Hamdi Alkan duyurdu! Billur Kalkavan hayatını kaybetti

Son dakika... Akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu Billur Kalkavan, hayatını kaybetti. 59 yaşındaki Kalkavan'ın vefat haberini Hamdi Alkan sosyal medya hesabından duyurdu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Hamdi Alkan duyurdu! Billur Kalkavan hayatını kaybetti

Son dakika... Koronavirüs salgınına yakalandıktan sonra yapılan tetkikler sonucu akciğer kanseri teşhisi konan ünlü oyuncu Billur Kalkavan'dan acı haber geldi. 59 yaşındaki oyuncu hayatını kaybetti.

Hamdi Alkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kalkavan'ın fotoğrafını paylaşarak, "Billur Kalkavan aramızdan ayrıldı.Işıklar içinde huzurla uyu Billurum. "diye yazdı.

Billur Kalkavan kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi? Ne kanseriydi? Billur Kalkavan'ın biyografisiBillur Kalkavan kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi? Ne kanseriydi? Billur Kalkavan'ın biyografisi

YONCA EVCİMİK: CANIM BİLLUR, MEKANIN CENNET OLSUN

Sanatçının vefatını oyuncu arkadaşı Yonca Evcimik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Kalkavan'ın Koç Üniversitesi Hastanesinde vefat ettiğini belirten Evcimik, Instagram hesabından şu paylaşımında bulundu:

"Canım Billur.. benim çocukluk, hovardalık arkadaşım.. Yüzü gibi kalbi de güzel merhametli, güçlü, karakterli arkadaşım.. Mekanın cennet açık olsun. Ölüm bir an… Gelme olasılığı her an… Tam da bu yüzden. Şimdi söyle... Şimdi sev. Şimdi dök. Şimdi yap. Şimdi yaşa… Her şeyin sonu. Her an gelebilecekken. YARINA GÜVENME …"

Son dakika | Hamdi Alkan duyurdu! Billur Kalkavan hayatını kaybetti

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