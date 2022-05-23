Hamdi Alkan instagram üzerinden duyurdu... Billur Kalkavan'ın son hali hayranlarını üzecek

TikTok fenomeni Mika Raun bu defa çok ileri gitti! Hamburgercide yaptıklarıyla "Ar namus kalmadı" dedirtti! Masaya uzandı isteği şaşkına çevirdi!

Zenci koca bağımlısı kadının istekleri pes dedirtti! Ünlü psikolog Esra Ezmeci bile şoke oldu! “Karım zenci erkek istiyor diye beni terk etti ben de kendimi karaya boyayıp…”