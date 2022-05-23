  1. FOTO GALERİ
  2. MAGAZİN
  3. Hamdi Alkan instagram üzerinden duyurdu... Billur Kalkavan'ın son hali hayranlarını üzecek

Hamdi Alkan instagram üzerinden duyurdu... Billur Kalkavan'ın son hali hayranlarını üzecek

Ünlü oyuncu Billur Kalkavan akciğer kanserine yakalandı. Üzücü haberi usta oyuncu Hamdi Alkan instagram hesabından fotoğraf paylaşarak verdi.

Hamdi Alkan instagram üzerinden duyurdu... Billur Kalkavan'ın son hali hayranlarını üzecek 118

Ünlü oyuncu bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyor.