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Hamdi Aslan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hamdi Aslan'ın biyografisi

Eski Trabzonspor'lu futbolcu Hamdi Arslan'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Hamdi Aslan kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Hamdi Aslan'ın biyografisi

Hamdi Aslan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hamdi Aslan'ın biyografisi

Trabzonlu eski futbolcu Hamdi Aslan'ın biyografisi araştırılıyor. Bu bağlamda, Hamdi Aslan kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Hamdi Aslan'ın biyografisi

Hamdi Aslan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hamdi Aslan'ın biyografisi

HAMDİ ASLAN KİMDİR? 

54 yaşındaki Hamdi Aslan 6 Eylül 1967 tarihinde Trabzon'da doğmuştur.

Türk futbolcu ve futbol yorumcusudur. Futbolculuk kariyerini sonlandırmıştır.

Hamdi Aslan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hamdi Aslan'ın biyografisi

Kulüp takımları kariyeri

Trabzon'da doğan Hamdi, Trabzonspor altyapısında futbola başladı. 1996 yılına kadar Trabzonspor'da futbol oynadıktan sonra 1996 senesinde Adanaspor'a transfer oldu ve burada iki sezon oynadıktan sonra aktif futbolculuk kariyerine son verdi.

Hamdi Aslan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hamdi Aslan'ın biyografisi

Teknik direktörlük kariyeri

2006 senesinde antrenörlük yapmaya başlayan Hamdi Aslan, ilk antrenörlük deneyimini Akçaabat Sebatspor'da yardımcı antrenör pozisyonunda yapmıştır. Bir dönem Türkiye Kadın Millî Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapmıştır.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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