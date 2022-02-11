Hamdi Aslan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hamdi Aslan'ın biyografisi

Trabzonlu eski futbolcu Hamdi Aslan'ın biyografisi araştırılıyor. Bu bağlamda, Hamdi Aslan kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Hamdi Aslan'ın biyografisi

HAMDİ ASLAN KİMDİR?

54 yaşındaki Hamdi Aslan 6 Eylül 1967 tarihinde Trabzon'da doğmuştur.

Türk futbolcu ve futbol yorumcusudur. Futbolculuk kariyerini sonlandırmıştır.

Kulüp takımları kariyeri

Trabzon'da doğan Hamdi, Trabzonspor altyapısında futbola başladı. 1996 yılına kadar Trabzonspor'da futbol oynadıktan sonra 1996 senesinde Adanaspor'a transfer oldu ve burada iki sezon oynadıktan sonra aktif futbolculuk kariyerine son verdi.

Teknik direktörlük kariyeri

2006 senesinde antrenörlük yapmaya başlayan Hamdi Aslan, ilk antrenörlük deneyimini Akçaabat Sebatspor'da yardımcı antrenör pozisyonunda yapmıştır. Bir dönem Türkiye Kadın Millî Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapmıştır.