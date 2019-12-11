Hamdi Aydemir: Sesimizi tüm dünyaya duyuracağız

"Tarihe geçeceğiz"

"Takımda büyük bir güç var"

"Her şeyi bayrak uğruna yapıyoruz"

Uluslararası Görme Engelliler Federasyonu (IBSA) B2 - B3 Futsal Dünya Şampiyonası'nda İtalya'yı 6-2 mağlup eden milli takımın oyuncularından Hamdi Aydemir, hedeflerinin birincilik olduğunu ve seslerini tüm dünyaya duyuracaklarını söyledi.

özel açıklamalarda bulunan Hamdi Aydemir, "Biz çok çalıştık bunlar için. Bizim hedefimiz birincilik. Arkadaşlarımızla beraber büyük bir mücadelenin sonunda olacağı biliyoruz. Önümüzde İngiltere ve İspanya maçları var. En iyi performansımızı sergileyeceğiz. Sonunda da yenildiğimiz Ukrayna'yı tekrar karşımızda görüp yenmek istiyoruz şampiyonluk için. Yolumuza son sürat devam, durmak yok" ifadelerini kullandı.

"TARİHE GEÇECEĞİZ"

Madalya aldıkları takdirde tarihe geçeceklerinin hatırlatılması üzerine Aydemir şunları söyledi: "Tarihe geçeceğiz. Çok çalıştık bu sene. Çok çalıştığımız için emeğimizin karşılığını almamız gerekiyor, inşallah madalya olur"

"TAKIMDA BÜYÜK BİR GÜÇ VAR"

Takımda büyük bir güç olduğunu dile getiren Aydemir, "Yendikçe daha da güçleniyoruz. Hedefimize git gide yaklaşıyoruz, bu bizi daha da güçlendiriyor. Günden güne daha iyiye gidiyoruz. İnşallah hedefimiz de olunca daha güzel bir güç olur. Bundan sonra sesimizi duyuracağız tüm dünyaya" dedi.

"HER ŞEYİ BAYRAK UĞRUNA YAPIYORUZ"

Maç içerisinde İtalya Milli Takımı'nın yedek kulübesinde yaşanan gerginliğe değinen Aydemir, "Bizde atışma olmaz, biz kardeşiz. Hiçbir şekilde atışma olmayacaktır, yensek de yenilsek de. Ukrayna maçında yenildik, onda da bir atışma olmadı. Bu biz Türklere ters bir şey. Biz kardeşiz. Rusya maçında geriye düştük ama 4-1 yendik. Bizde olmaz ama onlarda kardeşlik olmadığı için. Her şeyi bayrak uğruna yapıyoruz biz. Onlarda bu duygu olmadığı için, olmaz yani" diyerek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hamdi Aydemir'in açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA