Hamdi Kılıç bulundu mu son dakika? Hamdi Kılıç Müge Anlı cinayeti ne oldu? Hamdi Kılıç itiraf

3 aydır kayıp olan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç'ın yakınları Müge Anlı'ya başvurarak yardım istemişti. Aylardır aranan yaşlı adamın sevgilisi tarafından öldürüldüğü düşünülüyordu. Müge Anlı bugünkü yayında Hamdi Kılıç'ın ölü halde bulunduğunu açıkladı.

HAMDİ KILIÇ BULUNDU MU, ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

24 Kasım 2020 tarihinden bu yana kayıp olan Hamdi Kılıç'ın eşini kaybettikten sonra Sakine Akdeniz adında bir kadınla yaşadığı ve tüm parasını bu kadına hesabına geçirdiği öne sürülmüştü. Sevgilisi için tüm malvarlığını satan Hamdi Kılıç’ın cesedi çiftlik evinin çok yakınında ağaçta asılı olarak bulundu.

DİDİK DİDİK ARANMIŞTI

Jandarma ekipleri kadavra köpeği Pelit ile arama çalışmaları başlatmıştı. Havadan ve karadan devam eden arama çalışmalarında çiftlik evi ve çevresi didik didik aranmıştı.

Hamdi Kılıç'ı arama çalışmaları Urla'da devam ederken telefonundan alınan son sinyalin yaşadığı eve 4 km uzaklıkta olduğu ortaya çıkmıştı.

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HAMDİ KILIÇ'I KİM ÖLDÜRDÜ?

Hamdi Kılıç’ın cesedi 52 gün sonra ağaçta asılı olarak bulundu. Hamdi Kılıç'ın intihar süsü verilerek cinayete kurban gittiği üzerinde duruluyor. Ancak kimin öldürdüğü henüz belli değil. Kılıç'ın katilinin bulunması için otopsi raporu yapılacak. Gelişmeler için takipte kalın.

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