Hamdi Nagguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamdi Nagguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hamdi Nagguez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hamdi Nagguez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hamdi Nagguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamdi Nagguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hamdi Nagguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamdi Nagguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamdi Nagguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamdi Nagguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamdi Nagguez 28 Ekim 1992 tarihinde Menzel Kamel şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Tunus uyrukludur.Gerçek adı da حمدي النقاز şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamdi Nagguez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HRG Sports yapmaktadır. Hamdi Nagguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ismaily SC futbol takımında oynamaktadır. Ismaily SC takımına 12 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Hamdi Nagguez'nin Ismaily SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Hamdi Nagguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamdi Nagguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hamdi Nagguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamdi Nagguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında ES Sahel

22 Ocak 2018 yılında Zamalek

19 Şubat 2020 yılında Suduva

2 Temmuz 2020 yılında Esperance

14 Eylül 2021 yılında Zamalek

9 Ekim 2021 yılında Al-Ahli SFC

31 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

12 Eylül 2022 yılında Ismaily

Hamdi Nagguez kimdir

Hamdi Nagguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamdi Nagguez şuan Ismaily SC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Etoile Sportive du Sahel

Hamdi Nagguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Tunus takımında 21 numaralı formasıyla 5 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hamdi Nagguez nereli

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