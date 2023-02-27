Hamdi Namani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamdi Namani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamdi Namani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamdi Namani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamdi Namani 16 Ekim 1994 tarihinde Prishtinë şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamdi Namani Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamdi Namani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Drita Gjilan futbol takımında oynamaktadır. FC Drita Gjilan takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Hamdi Namani'nin FC Drita Gjilan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hamdi Namani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamdi Namani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamdi Namani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamdi Namani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağustos 2013 yılında FC Llapi

1 Temmuz 2019 yılında FC Drita

Hamdi Namani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamdi Namani şuan FC Drita Gjilan takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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