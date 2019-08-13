Türkiye'den Amerika'ya kadar uzanan serüvenini, kurmuş olduğu yoğurt firmasıyla milyar dolarlık bir şirketle taçlandıran Hamdi Ulukaya şu sıralar internet mecrasında sıkça araştırılan kişiler arasında yer alıyor. Hamdi Ulukaya kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Hamdi Ulukaya girişimi! gibi araştırılan konuları biz de sizler için haberimizde yer verdik.

HAMDİ ULUKAYA KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Hamdi Ulukaya‬, 26 Ekim 1972 tarihinde Erzincan'da dünyaya geldi.

Lise mezuniyetinin ardından Ankara Üniversitesi'nde okumaya başlayan Ulukaya, burada Siyasi Bilimler Bölümü'nden mezun oldu.

Ardından İngilizce eğitimi almak için New York, Long Island Adelphi Üniversitesi'ne kayıt yaptırdı.

1997 senesinde bulunduğu eyaletin kuzey tarafına taşındı ve New York Eyalet Üniversitesi'nin Albany Yerleşkesine nakil yaptırarak bazı işletme kurslarında eğitim aldı.

Eğitiminin ardından Amerika'da kalan Ulukaya, New York eyaletinin kuzeyinde bulunan bir çiftlikte işe girdi. Bir gün kendisini ziyarete gelen babası, oğlunun yaşadığı bölgedeki peynirlerin tadını beğenmedi ve Hamdi Ulukaya'ya memleketindeki peynirleri Amerika'da satmasını söyledi. İkna olan Hamdi Ulukaya, Türkiye'den peynir ithal etmeye başladı.

Bir süre sonra Türkiye'den gelen peynir ABD’de beğenilince, 2002 senesinde New York, Johnston’da Euphrates (Fırat) adını verdiği, kendine ait küçük bir toptan beyaz peynir imalathanesi açtı. Tesis iki senenin sonunda ancak kendini kurtaracak hale gelebildi. Ulukaya bu dönemi “O iki yılda hayatımın en zor günlerini geçirdim” diye anlatmaktadır.

Bir gün mail adresine gelen bir satılık fabrika ilanına dikkat kesilen Ulukaya, çevresindeki insanların bu eski fabrikayı almaması yönündeki tavsiyelerini dinlemeyerek fabrikayı satın aldı.

Ödemeyi Küçük İşletmeler İdaresi'nden ve firmalara sağlanan yerel teşviklerden yararlanarak, beş ay içinde tamamlayan Ulukaya, yeni şirketinin adını önce Agro Farma koydu ve eski Kraft çalışanlarından birkaçını işe alarak, öncelikle elemanlarıyla birlikte terk edilmiş fabrikanın boya ve tamirat işlerine girişti.

HAMDİ ULUKAYA'NIN GİRİŞİMİ

Amerikan usulü yoğurdu fazla şekerli, sulu ve yapay bulan Ulukaya, Türkiye’de her gün yiyerek büyüdüğü koyu süzme yoğurdu üretmeyi tercih etti.

Yoğurt ustası Mustafa Doğan’ı Türkiye'den getirterek, yeni yoğurtlarını üretebilmek için Doğan ile iki sene boyunca yoğun bir şekilde çalıştı.

Yüzlerce denemeden sonra istedikleri lezzet, kıvam ve doğal raf ömrüne sahip bir yoğurt elde etmeyi başardılar.

Chobani Yoğurdu adını verdiği bu ürünü herkese ulaştırabilmek için ürünün pazarlanmasında butik dükkanlardan ziyade büyük marketlerin ve ülke genelinde yaygın zincir marketlerin süt ürünü reyonlarını hedef alarak, markanın hızla büyümesini ve tüketiciler tarafından benimsenmesini kolaylaştırdı.

2007 Ekim ayında, birkaç yüz kâselik ilk Chobani sevkiyatı, Long Island’daki bir bakkala yapıldı. Bakkal ertesi hafta tekrar sipariş verdi.

Ulukaya, ilerleyen dönemlerde geniş kesimlerce yayılan ve marka değeri her geçen gün daha da büyüyen Chobani'nin dağıtım alanına 2014 senesinde Singapur, Malezya ve Panama’dan başlayarak Asya ve Latin Amerika’yı da dahil etti. Karayipler’e yönelik planlarının da olduğunu duyuran şirket, büyümesini ve en yeni ürünlerinin tanıtımını finanse etme amacıyla Nisan 2014’te özel sermaye şirketi TPG ile 750 milyon dolarlık bir yatırım için anlaşma yaptı.

HAMDİ ULUKAYA'NIN SERVETİ

2015 senesi itibarıyla Hamdi Ulukaya'nın Özvarlığı $2.0 Milyar'dır.