Hamdibey Kayaspor’da birlik ve beraberlik coşkusu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir Körfez Amatör Küme liginde puan mücadelesi veren Hamdibey Kayaspor için birlik beraberlik ve kaynaşma gecesi düzenlendi.

Ayvalık'ta Baca Cafe Restaurant'da organize edilen gecede; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Akıner, Ersan Bahar, Belediye Meclis Üyeleri Merih Arslan, Ali Jale, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, CHP'li ilçe yöneticileri, CHP Ayvalık İlçe Başkan Adayı Serdar Demirezer, MHP Ayvalık İlçe Başkanı Mehmet Sıray, MHP'li ilçe yöneticileri, Ayvalık Belediyesi'nin eski Meclis Üyesi Yusuf Bilir, Cem Dede, ilçedeki tüm amatör futbol kulüplerin başkan ve yöneticileri ile Hamdiey Kayaspor camiası hazır bulundu.

Açılış konuşmasını yapan Balıkesir Amatör Spor kuruluşundan bu yana Hamdibey Kayaspor'un yönetiminde görevde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bu gece de benim için çok özel bir gece. Gençlerimizi sigara, alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutup, sportif etkinliklere yönlendirebilmek uğruna yıllardır bizler gibi emek veren Ayvalık'ın tüm amatör kulüplerinin yönetici ve üyelerine yapmış oldukları özverili çalışmalar için sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Gecede konuşan Hamdibey Kayaspor Kulüp Başkanı Hüsnü Erol da, Hamdibey Mahallesi'nin kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu ve bu mahalledeki gençler için geçmişte siyasi olarak da çok ciddi çalışmalar yaptığını hatırlatarak," İki yıldan bu yana da bu güzide kulübümüzün başkanlığını yürütmek benim için ayrıca bir onurdur. Bizim için; Hamdibey Kayaspor; Ayvalıkgücü Belediyespor'dur. Bizim için Hamdibey Kayaspor; Barbaros Sefaspor, Sakaryaspor, Armutçuk Gençlikspor, Küçükköyspor, Altınovaspor, Yeni Mahallespor, Çamobaspor'dur. Hedefimiz; ilçemizdeki tüm spor kulüpleriyle tek yumruk halinde çalışmak ve Ayvalık'ımızı sportif alanda da yüceltebilmektir. Unutulmasın ki; Hamdibey Kayaspor, Türkiye Cumhuryeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de yılmaz savunucusudur" ifadelerini kullandı.

Coşkulu gecede konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de, Ayvalık'ta faaliyet gösteren tüm spor kulüplerinin kendi aralarındaki birlik ve beraberliğinin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Ama ilçemizin çatı spor kulübü Ayvalıkgücü Belediyespor'dur. Sonuçta hangi amatör kulübün renklerine gönül vermişsek de hepimiz Ayvalıkgücü'lüyüz. Ayvalık'ımızın birbirinden değerli mahallelerimizde faaliyet gösteren tüm spor kulüplerine destek vermek bizlerin görevidir. Bu noktada üzüldüğüm bazı şeylerde var. Mesela sezon başlangıcında kendi ilçemizin takımları arasında oynanılan karşılaşmalarda gençlerimiz arasında çıkan kavgalar bizleri çok üzdü. Bu konuda da tüm kulüp yöneticilerimize ciddi görevler düşüyor. Bu konuda hepimizin ciddi tedbirler alması gerekir. Sonuçta o gençler hepimizindir" dedi.

Kaynak: İHA