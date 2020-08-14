Hamdullah Çuvalcı kimdir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör ataması yaptı.. Hamdullah Çuvalcı Karadeniz Teknik üniversitesine rektör olarak atandı. Peki Hamdullah Çuvalcı kimdir? İşte detaylar.

HAMDULLAH ÇUVALCI KİMDİR?

KTÜ Makine Mühendisliği mezunu olan Rektör Çuvalcı, yüksek lisans ve doktora öğreniminin ardından yardımcı doçent unvanını aldı. Çuvalcı halen, KTÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü, KTÜ-Üniversite Sanayi Komisyonu Üyeliği, Trabzon Teknokent Yönetici A.Ş. yönetim kurulu üyeliği ve KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri komisyon üyeliği görevlerini yürütüyor.