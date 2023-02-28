Hamdy Alaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamdy Alaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamdy Alaa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamdy Alaa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamdy Alaa 1 Ekim 2000 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Hamdy Alaa Abdelmoaty şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamdy Alaa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamdy Alaa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bank El Ahly futbol takımında oynamaktadır. Bank El Ahly takımına 11 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Hamdy Alaa'nin Bank El Ahly ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hamdy Alaa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/hamdy.alaa.520

Hamdy Alaa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamdy Alaa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamdy Alaa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamdy Alaa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2018 yılında Galatasaray U21

9 Eylül 2019 yılında İstanbul Kulübü

22 Ocak 2020 yılında Zamalek U21

1 Eylül 2021 yılında Zamalek

31 Ocak 2022 yılında Smouha

31 Ağustos 2022 yılında Zamalek

11 Eylül 2022 yılında Bank El Ahly

30 Haziran 2023 yılında Zamalek

Hamdy Alaa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamdy Alaa şuan Bank El Ahly takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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