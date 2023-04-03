Hamed Al Shanqiti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamed Al Shanqiti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamed Al Shanqiti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hamed Al Shanqiti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hamed Al Shanqiti 26 Nisan 2005 tarihinde Medina şehrinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da حامد المختار الشنقيطي şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hamed Al Shanqiti Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamed Al Shanqiti, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Shabab Riad U23 futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Riad U23 takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Hamed Al Shanqiti'nin Al-Shabab Riad U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hamed Al Shanqiti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hamed Al Shanqiti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
9 Ocak 2021 yılında Al-Shabab U23
Hamed Al Shanqiti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hamed Al Shanqiti şuan Al-Shabab Riad U23 takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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