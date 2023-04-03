Hamed Al Shanqiti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamed Al Shanqiti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Hamed Al Shanqiti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hamed Al Shanqiti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.