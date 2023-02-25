Hamed Belem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamed Belem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamed Belem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamed Belem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamed Belem 24 Eylül 1999 tarihinde Bobo-Dioulasso şehrinde doğmuştur. Burkina Faso uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamed Belem Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamed Belem, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Alger futbol takımında oynamaktadır. USM Alger takımına 5 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Hamed Belem'nin USM Alger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamed Belem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamed Belem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamed Belem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamed Belem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Rahimo FC

5 Şubat 2021 yılında USM Alger

Hamed Belem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamed Belem şuan USM Alger takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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