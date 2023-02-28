Hamed El Gabry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamed El Gabry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamed El Gabry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamed El Gabry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamed El Gabry 14 Mayıs 1999 tarihinde Alexandria şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Hamed Khaled El Gabry şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamed El Gabry Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamed El Gabry, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Harras El Hodoud futbol takımında oynamaktadır. Harras El Hodoud takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Hamed El Gabry'nin Harras El Hodoud ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamed El Gabry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamed El Gabry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamed El Gabry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamed El Gabry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Harras Hodoud

Hamed El Gabry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamed El Gabry şuan Harras El Hodoud takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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