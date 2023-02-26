Hamed Lak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamed Lak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamed Lak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamed Lak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamed Lak 24 Kasım 1990 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da حامد لک şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamed Lak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hamed Lak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Rafsanjan futbol takımında oynamaktadır. Mes Rafsanjan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hamed Lak'nin Mes Rafsanjan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hamed Lak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hamedlak/

Hamed Lak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamed Lak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamed Lak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamed Lak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Saba Battery

1 Temmuz 2013 yılında Tractor Sazi

1 Temmuz 2015 yılında Saba Battery

7 Ocak 2017 yılında Saipa FC

1 Temmuz 2017 yılında Foolad

1 Temmuz 2018 yılında FC Nassaji M.

3 Ağustos 2019 yılında Machine Sazi

1 Eylül 2020 yılında Persepolis

1 Temmuz 2022 yılında Mes Rafsanjan

Hamed Lak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamed Lak şuan Mes Rafsanjan takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hamed Lak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Saba Battery Qom (-2010)

İran takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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