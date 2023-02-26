Hamed Noormohammadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamed Noormohammadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamed Noormohammadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamed Noormohammadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamed Noormohammadi 22 Mayıs 1986 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da حامد نورمحمدی şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamed Noormohammadi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hooman Samimi yapmaktadır. Hamed Noormohammadi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zob Ahan Esfahan futbol takımında oynamaktadır. Zob Ahan Esfahan takımına 30 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Hamed Noormohammadi'nin Zob Ahan Esfahan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hamed Noormohammadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamed Noormohammadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hamed Noormohammadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamed Noormohammadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Rah Ahan

29 Aralık 2014 yılında Kulüpsüz

10 Aralık 2015 yılında Malavan

19 Temmuz 2017 yılında Pars Jam

22 Temmuz 2019 yılında Naft M.I.S F.C.

15 Eylül 2020 yılında Mes Rafsanjan

30 Ağustos 2021 yılında Zob Ahan

Hamed Noormohammadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamed Noormohammadi şuan Zob Ahan Esfahan takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.