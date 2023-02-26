Hamed Pakdel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamed Pakdel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamed Pakdel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamed Pakdel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamed Pakdel 31 Ekim 1991 tarihinde Doroud, Lorestan şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da حامد پاکدل şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamed Pakdel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hooman Samimi yapmaktadır. Hamed Pakdel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tractor FC futbol takımında oynamaktadır. Tractor FC takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hamed Pakdel'nin Tractor FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hamed Pakdel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamed Pakdel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamed Pakdel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamed Pakdel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Parseh Tehran

1 Ocak 2014 yılında Paykan FC

1 Temmuz 2014 yılında Hafari Ahvaz

1 Temmuz 2015 yılında Machine Sazi

1 Ocak 2018 yılında Sanat Naft

1 Temmuz 2019 yılında Pars Jam

12 Ocak 2020 yılında Aluminium Arak

29 Ağustos 2021 yılında Persepolis

23 Ocak 2023 yılında Tractor

Hamed Pakdel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamed Pakdel şuan Tractor FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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